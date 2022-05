Weder noch, entschied nun der Bundesgerichtshof (BGH). In einer solchen Situation sollten Fahrerinnen und Fahrer nicht auf ihre Vorfahrt pochen. »Ein regelhafter Vorrang eines der beiden bisherigen Fahrstreifen besteht nicht«, hieß es in der Begründung eines Urteils (Az. VI ZR 47/21), das nun in Karlsruhe veröffentlicht wurde. Insbesondere habe nicht das Fahrzeug rechts Vorfahrt – stattdessen gelte das »Gebot der wechselseitigen Rücksichtnahme«.