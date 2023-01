Chevrolet Astro II: Fünfzig Jahre zu früh

Im Januar 1953 schrieb Zora Arkus-Duntov einen enthusiastischen Brief nach Detroit. Der in Brüssel geborene Sohn jüdisch-russischer Eltern hatte im Waldorf Astoria Hotel in New York City ein Auto gesehen, das ihn sofort in seinen Bann schlug; ein neuer Sportwagen mit Kunststoffkarosserie, der dort auf einer Drehbühne rotierte: die Corvette C1. Der in Deutschland ausgebildete und 1939 aus Frankreich in die USA immigrierter Ingenieur hatte die Motorama-Show des Autoherstellers General Motors besucht und wandte sich anschließend begeistert an die Firmenzentrale. Kurz darauf hatte er einen neuen Job: am 1. May 1953 begann er als Ingenieur bei Chevrolet. Im Team, das für die Corvette zuständig war.