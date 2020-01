Schönes Ding: Ford Aurora Der coolste Hintern der Auto-Historie

Man würde gerne die Kinderaugen sehen, die gerade das geöffnete Heck eines Ford Aurora erblicken: Die heruntergeklappte, mit kupferfarbenem Teppich ausgelegte Treppenstufe, dahinter die weiche Sitzbank, ringsum die großen Glasscheiben. Und dann sagen Mama oder Papa: "Rein mit Dir, gleich fahren wir los!"

Das waren noch Zeiten, als Ford 1964 die Kombi-Studie Aurora vorstellte. Das erste Auto mit separatem Kinderzimmer im Fond. Abgeteilt durch eine versenkbare Glasscheibe, so dass die Kleinen hinten krakeelen konnten - und die Eltern ihre Ruhe hatten. Für kurze Ansagen von vorn ("Bleibt gefälligst sitzen") oder dringende Hinweise von hinten ("Ich muss mal") gab es eine Wechselsprechanlage.

Das Auto mit Kinderabteil blieb eine Vision. 1964 jedoch, bei der Premiere auf der Auto-Show in New York, war der Ford Aurora der zweitgrößte Hingucker (der größte auf dieser Messe war der Ford Mustang, aber das ist eine andere Geschichte). Ford kündigte den gleichermaßen aus- wie einladenden Wagen als "praktisches Traumauto" und "rollendes Laboratorium neuer Design- und Technik-Ideen für die Zukunft" an.

Die Dreiteilung des Innenraums in den Fahrerbereich, eine dahinter angeordnete Lounge mit "Bumerang-Sofa" sowie den durch eine bewegliche Glasscheibe abtrennbaren Kinderbereich zog mehrere weitere Neuheiten nach sich. Zum Beispiel drei Seitentüren (eine links, zwei rechts), eine zweigeteilte "Muschel-Heckklappe", deren unterer Teil als Gangway für den Fond diente, sowie drei Radiogeräte, damit die Insassen aller drei Bereiche bei Bedarf ein eigenes Programm hören konnten. Zudem war die Lounge, also die Reihe zwei, mit Kühlfach, Ofen, Fernseh- und Aufnahmegerät sowie einem Staufach für Gläser, Teller und Snacks ausgestattet. Der Beifahrersitz war drehbar, so dass im Mittelteil des Autos tatsächlich eine Art Wohnzimmer konfiguriert werden konnte.

Analoges Navi und zentraler Frontscheinwerfer

Rund um den Fahrerplatz gab es ebenfalls etliche Neuheiten: Statt eines Lenkrads zum Beispiel ein Steuerhorn wie bei Sportflugzeugen, außerdem einen Tempomat, ein analoges Navigationsgerät und ein Panoramaglasdach, das sich auf Knopfdruck abdunkeln ließ. Am Außendesign des Autos fielen vor allem die Lichtspiele auf. Statt einzelner Frontscheinwerfer gab es ein zentral angeordnetes Band aus zwölf Einzellampen. Und an den Flanken waren ebenfalls Lichtstreifen angebracht, die das Design des mehr als fünf Meter langen Autos aufwerten und zugleich die Sicherheit bei trüben Sichtverhältnissen verbessern sollten.

Aerodynamische Finessen waren die beiden breiten Streifen zur Motorraumentlüftung auf der Fronthaube. Sie sorgten für einen erhöhten Luftdurchsatz, weshalb der Kühler kleiner als üblich ausfallen konnte. Und das wiederum ermöglichte die neuartige Frontgestaltung mit dem Zentralscheinwerfer. So genannte Jalousie-Seitenscheiben, bei denen sich nur ein Teil der Glasfläche versenken ließ, sollten die Windgeräusche und Verwirbelungen bei geöffneten Scheiben minimieren.

Ein paar Ideen des Ford Aurora gelangten in die Serie

Die Idee mit den geteilten Seitenscheiben wurde später bei Serienautos aufgegriffen, etwa 1991 beim Subaru SVX. Ein Navigationsgerät - allerdings digitaler Art - gehört heute ebenfalls schon fast zur Standardausstattung von Pkw. Andere Details wie ein mittiger Frontscheinwerfer, beleuchtete Flanken oder das abtrennbare Kinderabteil fanden hingegen keine Beachtung bei Serienmodellen.

Obwohl die Studie Aurora ein Einzelstück blieb, erfüllt sie für Ford dennoch einen wichtigen Zweck: Sie brachte die Marke wieder als Kombi-Spezialisten ins Gespräch. Das war ein hoch willkommener Nebeneffekt des Konzeptautos. Denn zu Beginn der Sechzigerjahre hatten neue Kombi-Modelle der Konkurrenz-Konzerne General Motors und Chrysler - etwa Pontiac Safari, Chevrolet Nomad, Plymouth Sport Fury Suburban oder Chrysler New Yorker Town & Country - die bis dahin herrschende Ford-Dominanz bei den sogenannten Station Wagons gebrochen. Der Name der Studie, Aurora, das lateinische Wort für Morgenröte, passte also nicht nur wegen der neuen Lichtideen, sehr gut zu diesem ungewöhnlich wohnlichen und geräumigen Auto.