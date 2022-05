»La Galaxie« – in amerikanischen Ohren klingt das wohl etwas exotisch. Der Effekt war erwünscht, als Ford auf der Chicago-Auto-Show im Januar 1958 die Studie mit diesem Namen vorstellte. Die ausladende, zweitürige Limousine zelebrierte einerseits das für die US-Autoindustrie der Fünfzigerjahre typische Raketendesign, andererseits fehlte dieser Studie etwas Stilprägendes: Es gab keine Heckflossen. Der Ford La Galaxie wirkte daher vertraut und modern zugleich.

Die Studie war nicht fahrfähig, sondern sollte das Publikum vor allem auf eine optische Neuausrichtung einstimmen. Kreativer Kopf dahinter war Elwood Engel. Er verpasste dem La Galaxie einerseits Scheinwerfer, die wie die Lufteinlässe von Flugzeugturbinen gestaltet waren, zugleich aber auch ein von nahezu jeglichem Zierrat befreites Blechkleid. Extravaganzen waren die auffällige Zweifarblackierung, die die vorderen Kotflügel und Radhäuser betonte, die ungewöhnliche Seitenfenstergrafik und ein Heck mit ausufernden Auspufföffnungen, in die die Rückleuchten integriert waren.

Engel verstand es, beim La Galaxie futuristisch-verträumte Elemente – ein Blick ins Cockpit genügt, um diese zu erkennen – mit einer prägnant-pragmatischen Formensprache zu verbinden. Der Ford La Galaxie blieb ein Einzelstück, seine Spur verliert sich schon bald nach dem Debüt 1958. Unverkennbar jedoch sind die Spuren in der Autowelt, die er hinterließ.

Im Stil der beim La Galaxie erprobten, eleganten Schmucklosigkeit schuf Elwood Engel wenig später für Fords Luxusmarke Lincoln eine Straßenkreuzerikone: den neuen Lincoln Continental des Modelljahres 1961. Als erstes Auto überhaupt erhielt der den »Industrial Design Award« des US-amerikanischen Industrial Designers Institute. Begründung: Der Wagen sei ein »herausragender Beitrag zur Einfachheit und Eleganz des Automobildesigns«. Auch der Name Galaxie lebte weiter. Ford brachte ab 1959 ein Mittelklassemodell unter dieser Bezeichnung heraus, die Baureihe wurde bis 1974 produziert.

Elwood Engel wechselte 1961 von Ford zu Chrysler . Auch bei seinem neuen Arbeitgeber erfüllte er die Mission, Schnörkel zu glätten und Chromballast zu entfernen. Unter seiner Ägide entstanden Sixties-Klassiker wie Plymouth Fury, Dodge Charger oder Dodge Challenger. Und 1963 auch das Chrysler Turbine Car, das der Ford-Studie La Galaxie optisch wohl am nächsten kam.

So aktivieren Sie Ihre Benachrichtigungen

So aktivieren Sie Ihre Benachrichtigungen

Fahrberichte, Analysen, aktuelle Nachrichten: So verpassen Sie keine Artikel aus der Rubrik Mobilität des SPIEGEL.

Lediglich 55 Chrysler Turbine Cars wurden für einen groß angelegten Test gebaut. Der Gasturbinenantrieb erwies sich dabei als höchst zuverlässig, jedoch war der Verbrauch zu hoch und das Turbinengeräusch zu ungewöhnlich. Das Projekt wurde eingestellt, 46 der Autos wurden zerstört. Von den neun verbliebenen Turbine Cars sind die meisten in Automuseen in den USA ausgestellt. Sie halten zugleich die Erinnerung an den Ford La Galaxie lebendig.