Ausstellung "Hollywood Dream Cars" Gegen diese Autos hatte kein Star eine Chance

"Ein Auto. Ein Computer. Ein Mann." Schon im deutschen Intro der Serie "Knight Rider" wird klar, wer hier die Hauptrolle spielt. Nämlich nicht der von David Hasselhoff verkörperte Michael Knight, sondern der "Knight Industries Two Thousand", kurz K.I.T.T. Das schwarze Coupé sah nicht nur gut aus, dank künstlicher Intelligenz und einem prall gefüllten Gadget-Arsenal war der sprechende Wagen auch sämtlichen Gegnern überlegen.

Ohne dessen Fähigkeiten, lautlos oder gar über Wasser zu fahren, andere Autos und sogar Helikopter zu steuern oder den unsichtbaren Sicherheitsgurt hätte Michael Knight kaum eine Folge überstanden. Auch K.I.T.T.s Selbstfahrfähigkeiten in der Serie vor fast 40 Jahren übersteigen die Manöver autonomer Autos von heute bei Weitem. Die werden vermutlich auch nie auf zwei Rädern zwischen zwei Gegnern hindurchfahren oder mal eben auf über 300 km/h beschleunigen.

Miami Vice gäbe es auch ohne Autos, Knight Rider nicht

K.I.T.T. verhalf so nicht nur David Hasselhoff zum Durchbruch, sondern wurde zur Fernsehlegende - dabei steckte in dem Wagen vergleichsweise banale Technik: 20 Pontiac Firebird Trans Am wurden ab 1982 zu Fernsehstars umgebaut und Teil der Popkultur. Genau wie der DeLorean aus "Zurück in die Zukunft", der längst Teil der Ruhmeshalle berühmter Hollywood-Traumwagen ist.

"Beide haben anderen berühmten Filmautos eines voraus", erklärt Michaela Krützen, Professorin für Medienwissenschaft an der Hochschule für Film und Fernsehen in München: "Sie sind, anders als viele andere Filmautos, Handlungsträger". Das sei vor allem im Vergleich zu einer anderen Serie aus den Achtzigerjahren gut zu erkennen: "In 'Miami Vice' sind die Autos der Hauptdarsteller schick und Teil des Lebensstils, wie auch die Jacketts", erklärt Krützen. Sie charakterisieren zwar die Hauptfiguren, tragen jedoch nicht die Handlung - im Gegensatz zu Michael Knights Dienstwagen. "Miami Vice gäbe es also auch ohne Autos, Knight Rider aber nicht ohne K.I.T.T."

Bond-Filme gaben Autos Hauptrollen

Das Petersen-Museum in Los Angeles widmet diesen rollenden Filmstars eine eigene Ausstellung, in der auch das originale Exemplar der DeLorean-Zeitmaschine aus "Zurück in die Zukunft" und ein Knight Industries Two Thousand aus der ersten Staffel "Knight Rider" zu sehen sind. Dabei ist die Rolle des Autos als Hauptdarsteller auch in der Filmgeschichte noch vergleichsweise neu. "Autos spielten im Film zwar von Anfang an eine Rolle", erklärt Krützen, "wirklich im Vordergrund stehen sie jedoch erst seit den Sechzigerjahren."

Dafür sorgten vor allem die ersten Filme der "James-Bond"-Reihe, die untrennbar mit den Autos verbunden seien - genauer gesagt die damals neuartigen technischen Spielereien des Aston Martin. "Die Bond-Autos sind nicht mehr nur bloße Zeichen für Männlichkeit - oder gescheiterte Männlichkeit - sondern auch extrem technisch, und lassen sich deshalb auch vermarkten." So sorgten Spielzeugversionen der Bond-Autos für zusätzliche Einnahmen und änderten damit auch die Rolle der Autos in Filmen und Serien. Sie dienten nun nicht mehr als bloßes Transportmittel oder spiegelten - wie der rote Alfa Spider in "Die Reifeprüfung" - den Charakter des Fahrers wider, sondern konnten die Hauptrolle übernehmen.

Die Zeit der Autofixierung ist vorbei

Die Filmkarriere des Autos hat ihren Höhepunkt der Medienwissenschaftlerin zufolge jedoch bereits überschritten: "Eine Autofixierung wie bei Knight Rider gibt es in Serien heute nicht mehr, auch bei James Bond spielt das Auto heute keine so große Rolle mehr." Das liege auch an neuen Technik-Gadgets wie Laptops und Smartphones, die für junge Menschen deutlich attraktiver seien als ein Pkw, so Krützen. "Trotzdem werden Autos gerade im Actionkino noch lange eine Rolle spielen - solange es Verfolgungsjagden gibt".

Denn die neuen Gadgets haben einen großen Nachteil: Sie sind filmisch vergleichsweise unattraktiv, da sie sich nicht bewegen - und man auf dem Smartphone die Spannung eben nicht steigern kann, indem man in bester "Fast and Furious"-Manier 25 Mal in Folge einen Gang hochschaltet. Über 40 dieser fahrbaren Leinwandhelden sind noch bis März 2020 in der Ausstellung "Hollywood Dream Machines" des Petersen-Museums in Los Angeles zu sehen, inklusive der zugehörigen Konzeptzeichnungen und einiger Kostüme.