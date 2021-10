Für mehr Gelassenheit am Steuer Indischer Minister will Autohupen durch Flöten- und Trommelklänge ersetzen

In Indien könnte es bald Hupkonzerte geben, aber richtige. Geht es nach einem Minister, ersetzt in Zukunft traditionelle Musik das schrille Dröhnen der Autohupen. Auch Sirenen will der Mann nicht mehr hören.