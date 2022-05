100 Jahre Lancia Lambda Das Auto, das aus dem Schiffbau kam

Lancia? Die italienische Automarke kennen heute wahrscheinlich nur noch die wenigsten. Kein Wunder, wird seit einigen Jahren nur noch ein Modell verkauft – und das auch ausschließlich in Italien. Vor hundert Jahren jedoch war Lancia das, was heute US-Elektroautohersteller Tesla ist: Benchmark und Trendsetter. Mit technischen Innovationen hob Lancia einst den Standard im Automobilbau auf ein neues Niveau. 1913 etwa war der Lancia Theta das erste Auto in Europa mit elektrischem Anlasser. Ein gewaltiger Fortschritt, denn das mühsame Ankurbeln wurde dadurch überflüssig. 1922 folgte dann der Lancia Lambda, ein Wagen der seiner Zeit weit voraus war. Eigentlich sogar zu weit.

Wohl nur selten erschien ein Auto als derart aus der Zeit gefallen wie jenes Fahrzeuggerippe, das Lancia im Oktober 1922 auf dem Pariser Automobilsalon zeigte. Der Lancia Lambda nämlich wurde als Rohkarosserie präsentiert. Die sah merklich anders aus als das, was bis dahin auf den Straßen unterwegs war: Sie bestand aus einem dreidimensionalen Pressblechrahmen mit hochgezogenen Seitenwänden. Es war ein Vorläufer der selbsttragenden Karosserie, die die Industrie später revolutionierte. Lancia festigte damit seinen Ruf als »Marke der Ingenieure«.

»Der Lancia Lambda war ein faszinierendes Auto«, sagt Wolfgang Blaube, Vorsitzender der Automobilhistorischen Gesellschaft. »In erster Linie war der Wagen aufgrund seiner technischen Ausführung jedoch ein Exot«, so Blaube. Warum? In den Zwanzigerjahren war die Rahmenbauweise der Standard. Der Rahmen versammelte Antrieb und Fahrwerk. Obendrauf setzten Karosseriebauer einen Aufbau, gefertigt nach den individuellen Wünschen der Kunden. Das hatte zur Folge, dass für den Fahrzeugrahmen eines Herstellers mehrere, manchmal bis zu zwanzig verschiedene Aufbauten zur Verfügung standen. Mit dem Lambda machte Lancia das ab 1922 anders. Fahrgestell und Aufbau waren bereits zu einer Einheit zusammengeführt. Der Lambda nahm damit Entwicklungen vorweg, die sich später mit der Einführung der selbsttragenden Karosserie etablierten – und die Autoindustrie rund 100 Jahre lang prägten.

Lancia Lambda

Mit dem Wandel hin zur Elektromobilität steht derzeit jedoch eine Art Renaissance des althergebrachten Fahrzeugbaus an. Denn immer mehr Autohersteller bauen nun ihre Elektromodelle auf sogenannte Skateboard-Plattformen auf. In diesen standardisierten Unterbauten, auch »Rolling Chassis« genannt, sind allen wichtigen E-Auto-Komponenten wie E-Maschine, Leistungselektronik, Akku und Fahrwerk vereint. Sie entsprechen im Prinzip also dem Ansatz der frühen Fahrgestelle, auf die dann wiederum unterschiedliche Karosserie- und Innenraumvarianten aufgesetzt wurden. Beweisfahrt über eine Treppe Die Idee, diese zu Beginn des 20. Jahrhunderts etablierte Bauweise zu verändern, kam Lancia-Firmengründer Vincenzo Lancia der Legende nach bei einer Bootsreise. Er soll den aus Stahl gefertigten Rumpf eines Schiffes betrachtet und anschließend beschlossen haben, sich fortan beim Autobau weniger an der Pferdekutsche, sondern vielmehr an der Struktur eines Schiffes zu orientieren.

Die Karosserie des Lancia Lambda war durch die neuartige Konstruktion besonders steif. Zudem war das Auto dadurch besonders aufprallsicher und vergleichsweise leicht. Der Lambda wog rund 1,1 Tonnen – nur etwa halb so schwer wie andere Autos zu dieser Zeit. Hinzu kamen einzeln aufgehängte Räder, was die Fahreigenschaften deutlich verbesserte. »Der Lancia Lambda fuhr sich dank vorderer Einzelradaufhängung fast wie ein Fahrzeug aus den Sechzigerjahren. Was die Fahreigenschaften angeht, war er seinen zeitgenössischen Konkurrenten um mindestens drei Generationen voraus«, sagt Automobilhistoriker Wolfgang Blaube. Wie stabil der Lancia Lambda war, präsentierte Vincenzo Lancia damals unter anderem, indem er – ohne Probleme – mit dem neuen Wagen eine Treppe hinunterfuhr.

Einzelradaufhängungen, hydraulische Stoßdämpfer, Vierradbremsen – all das waren im Jahr 1922 technische Sensationen. Genau wie die Tatsache, dass die Kardanwelle für die Kraftübertragung an die Hinterräder nicht mehr unterhalb des Rahmens verlief, sondern durch einen sich längs durch den Fahrgastraum ziehenden Kanal, den Getriebetunnel. Der Lambda war daher auch noch flacher als andere Autos. Idee verworfen, aber später imitiert Die Innovationen demonstrierten, wie viel Verbesserungspotenzial in der Karosseriebauweise steckte. »Der Lancia Lambda setzte mit seiner speziellen Karosserie eine echte Landmarke«, sagt Reinhold Bauer, Professor am Historischen Institut der Universität Stuttgart und Leiter der Abteilung Wirkungsgeschichte der Technik. »Aber der Lambda war nicht das Auto, das den Siegeszug der selbsttragenden Karosserie eingeläutet hat«, stellt Bauer klar. Das wird allein daran sichtbar, dass Lancia selbst diese Art der Karosseriegestaltung bald wieder verwarf. Die Italiener boten den Wagen später auch als separates Fahrgestell an, das erneut von Karosseriebauern mit einem individuellen Aufbau bestückt werden konnte. Bis 1931 wurden rund 13.000 Lambda-Modelle gefertigt.

Die von Lancia angeregten Ideen wurden von anderen Herstellern jedoch adaptiert und setzten sich mittelfristig so gesehen doch noch durch. Die Autobauer perfektionierten die Bauweise und schufen so die selbsttragende Karosserie. Es entstand das sogenannte Monocoque, bei dem Beplankungen, Verstärkungen, Aufnahmebleche und Profile mit unterschiedlichen Fügetechniken unlösbar miteinander verbunden sind, und dadurch den tragenden Rahmen eines Autos überflüssig machten. Der Citroën Traction Avant (1934) oder auch der Opel Olympia (1935) wurden so konzipiert. Auch sie waren leichter, steifer und benötigten weniger Material als Autos in Rahmenbauweise. Die selbsttragende Karosserie setzte sich durch. Für viele Karosseriebauer bedeutete dies das Ende. Denn eine selbsttragende Karosserie mit einem individuellen Aufbau zu vereinen, war extrem aufwendig. Stattdessen übernahmen die Autohersteller die Fertigung der nun standardisierten Karosserie gleich mit.

