Eisenerz ist eine beschauliche Kleinstadt inmitten der Steiermark. 3868 Einwohner zählt der Ort, dessen Name Programm ist - denn er liegt am Fuße des Erzbergs, dem größten Tagebau Mitteleuropas. An Christi Himmelfahrt verdoppelt sich die Einwohnerzahl der Bergbaustadt jedoch schlagartig, denn dann wird die Mine zum Spielplatz von Adrenalinsüchtigen und Extremsportlern auf zwei Rädern.

Das Rennen findet bereits seit 25 Jahren statt und hat in der Szene Kultstatus. Die Startplätze sind innerhalb von Stunden vergeben - obwohl es am Erzberg nichts zu gewinnen gibt. Der Wettbewerb ist dabei keine reine Domäne der Profifahrer, auch Amateure schlagen sich am Berg durchaus gut. Überhaupt dabei zu sein ist hier für viele tatsächlich alles, die Extremveranstaltung gar mit einer Zieleinfahrt abzuschließen rangiert in der Offroad-Szene irgendwo zwischen Ritterschlag und Heiligsprechung.

Nur einer von 100 Startern kommt ins Ziel

Extreme Geländebedingungen und mitunter auch harsche Wetterverhältnisse sieben das Fahrerfeld gnadenlos aus. Von ursprünglich 1600 gemeldeten Teilnehmern schafften es 2019 gerade einmal 16 ins Ziel.

Sieger wurde der 44 Jahre alte Brite Graham Jarvis auf einer Husqvarna, der die Veranstaltung damit bereits zum fünften Mal für sich entscheiden konnte. Bester Deutscher wurde Manuel Lettenbichler (KTM) auf dem zweiten Platz. Die Schlüsselstellen des Rennens sehen Sie in der Fotostrecke.