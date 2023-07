All das will Loh wieder ins Bewusstsein rücken mit dem mehr als 7000 Quadratmeter großen Museum in den mühsam entkernten Backsteinhallen. Dazu gehören ein Gourmet-Restaurant, ein amerikanisches Diner sowie der Nachbau jenes Dillenburger Kinos, in dem er als Teenager Filme wie Billy Wilders »Eins, zwei, Drei« oder Steve McQueens »Le Mans« gesehen hat. Hinzu kommt eine Geschichts- und eine Lehrwerkstatt. Und ab dem nächsten Semester ist eine Fakultät der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt aus Nürtingen-Geislingen zu Gast im Museum, um dort am lebenden Objekt zu lehren.

Bugatti-Archiv in Dietzhölztal-Ewersbach

Ein paar besondere Schätze genießt Loh weiterhin allein oder mit ausgewählten Gästen. Ob man nun für 19 Euro den normalen Eintritt bucht oder für weitere 6 Euro auch die Sonderausstellung, die aktuell den Le-Mans-Teilnehmern gewidmet ist, bleibt einem der wahrscheinlich spektakulärste Raum verschlossen: Die Bugatti-Garage, in der es so aussieht, als habe Ettore persönlich dort gerade erst Feierabend gemacht.

Loh besitzt nicht nur ein halbes Dutzend Bugattis inklusive eines Typen 57 Atalante. Als VW 1998 die französische Luxusmarke vom italienischen Geschäftsmann Romano Artioli übernommen hat, haben Mittelsmänner dem Sammler das gesamte Archiv angeboten – und der griff direkt zu. Deshalb lagern jetzt die Designskizzen und Konstruktionspläne für automobile Legenden wie den Royale oder den Atlantic nicht am Stammsitz Molsheim oder in den Tresoren von Wolfsburg, sondern in Schubladenschränken in Dietzhölztal-Ewersbach.