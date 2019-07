Reduziert, glatt und eng geschnitten wie ein Herrenanzug aus dieser Zeit - so sah das Auto aus, das am 20. Februar 1965 auf der Autoshow in Chicago enthüllt wurde: der Plymouth VIP. Der offene Schlitten der zu Chrysler gehörenden Marke Plymouth wirkte wie ein Dienstwagen der "Mad Men". Ein Auto im lässigen Business-Look, das voller Überraschungen steckte.

Wobei die größte Irritation des Wagens sich gut sichtbar über den Innenraum wölbte. Die Designer unter Federführung des damaligen Chrysler-Stylingschefs Elwood Engel hatten der Studie einen gut 30 Zentimeter breiten, in Längsrichtung über den Innenraum gebogenen Überrollbügel verpasst. Sozusagen ein Mittelscheitel für die Sicherheit. Links und rechts daneben ließen sich gläserne Dachhälften, die ansonsten im Kofferraum untergebracht waren, in Position bringen. Ob und wie genau das funktionierte, ist nicht mehr nachvollziehbar. Es existiert kein einziges Foto des Fahrzeugs mit geschlossenem Glasdach.

Apropos Glas: Es handelte sich um ein besonderes, damals gerade erst entwickeltes Material, nämlich "photochromatisches" Glas. Je nach Helligkeit und Sonneneinstrahlung verdunkelten sich die Dachhälften automatisch, so dass der Treibhauseffekt im Innenraum wohl nicht ganz so arg war, wie man vermuten könnte.

Andererseits: Der Wagen blieb ein Unikat und wurde vermutlich kaum gefahren, so dass keinerlei Erfahrungen überliefert sind. Möglich wäre das jedoch gewesen, denn die technische Basis - Antrieb, Fahrwerk, Bremsen, Lenkung - stammte von der Mittelklasse-Limousine Plymouth Fury.

Spektakulär am Plymouth VIP war auch die Gestaltung des viersitzigen Innenraums. Der bot maximalen Komfort, in die Mittelkonsole war eine Bordbar integriert, und vor allem eine elektronische Highend-Ausstattung. Im Cockpit etwa gab es einen Monitor, der als digitaler Rückspiegel fungierte. Denn - man bemerkt das erst auf den zweiten Blick - es gab keine Außenspiegel an dem Auto. Stattdessen filmte eine in der Karosserie verborgene Kamera den rückwärtigen Bereich, deren Bild vor dem Fahrer eingeblendet wurde.

In die Mittelkonsole war zudem ein Autotelefon integriert, ebenso ein Diktiergerät. Vor dem Beifahrersitz prangte ein Fernseher in der Armaturentafel. Der Bildschirm konnte von den drei Mitfahrern eingesehen werden - allerdings nicht vom Fahrer. Eine wuchtige Blende gleich rechts neben dem Lenkrad versperrte ihm die Sicht aufs laufende Programm.

Zweiter Frühling für das Kürzel "VIP"

Das Konzeptauto verschwand nach einigen Auftritten bei Autoshows im Magazin der 2001 schließlich abgewickelten Marke. Auf gewisse Weise jedoch hielt Plymouth die spektakuläre Studie noch ein wenig am Leben, und zwar in Form ihres Namenszusatzes. Das Akronym VIP, wahlweise wurde es als "Very important Plymouth" oder "Very interesting Plymouth" gedeutet, schmückte in den Baujahren 1966 bis 1969 die jeweiligen Luxusvarianten der Fury-Baureihe. Die VIP-Modelle wurden als Limousinen und Coupés angeboten und waren ausschließlich mit V8-Motoren (Hubraum zwischen 5,2 und 7,2 Liter) erhältlich. Insgesamt wurden etwa 55.000 Exemplare der Typen Plymouth Fury VIP gebaut.