Das Verfahren gegen einen tschechischen Raser, der im Juli 2021 mit bis zu 417 Kilometern pro Stunde über die Autobahn 2 gefahren sein soll, bleibt weiterhin eingestellt. Das hat die Generalstaatsanwaltschaft von Sachsen-Anhalt entschieden, wie ein Sprecher am Montag mitteilte. Die Behörde in Naumburg habe letztlich zu wenig in der Hand gegen den Mann gehabt, begründete sie den Schritt. Damit bestätigte sie eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft Stendal von Anfang Juni, gegen die Beschwerde eingelegt worden war.