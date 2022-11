Darüber hinaus habe sich gezeigt, dass nicht alle getesteten Anlagen zur Erholung einluden, sicher und barrierefrei seien, sagte ACE-Sprecher Sören Heinze. Auch hier schnitten nach seinen Angaben vor allem die getesteten Anlagen ohne WC in allen Kategorien deutlich schlechter ab. »Hier muss dringend mehr investiert werden, damit an allen Anlagen die für die Verkehrssicherheit so wichtigen Erholungspausen gern eingelegt werden«, sagte Heinze.