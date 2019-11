Schönes Ding - RGW-Auto Maserati hinter der Mauer

Die Vereinbarung klingt, wie es in Behörden oft riecht: Im Dezember 1971 beschlossen der gemeinsame Wirtschaftsausschuss der DDR und der Tschechoslowakei (CSSR ) "Maßnahmen zur Vorbereitung eines Regierungsabkommens zur langfristigen Kooperation und Arbeitsteilung auf dem Gebiet der Entwicklung und Produktion von Personenwagen". DDR und CSSR wollten gemeinsame Autos bauen, und zwar, kurz gesagt: geile Karren. Fahrzeuge, die mit West-Fabrikaten konkurrieren können - und vor allem auch in ausreichender Zahl am Markt verfügbar sein sollten.

Im Sozen-Sprech hieß das Projekt - natürlich - wenig klangvoll: RGW-Auto. Die Abkürzung RGW stand für "Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe", es handelte sich um eine Organisation, in der die damaligen Ostblockstaaten ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit koordinierten. Für das RGW-Auto also wollten DDR und CSSR gemeinsame Sache machen und gleich drei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Nämlich auf einen Streich einen Nachfolger für die veralteten Automodelle Wartburg 353, Trabant 601 und Skoda 100 auf die Räder stellen.

Für die beiden DDR-Hersteller war der Deal besonders attraktiv: Sie sollten auf diesem Wege Zugang zu Viertaktmotoren aus Skoda-Produktion erhalten, um endlich ihre pötternden Zweitakter ersetzen zu können.

Schon bei der Wahl der Antriebsart gab es Streit

Skoda sollte also die Motoren beisteuern, während Getriebe, Gelenkwellen und Achsen aus DDR-Produktion geplant waren. Auf der gemeinsamen technischen Basis wiederum sollten "nationale" Karosserien entstehen, um für die erwünschte Differenzierung der einzelnen Fabrikate zu sorgen. Doch schon bei der Grundkonfiguration schieden sich die Geister: Diverse Quellen sprechen davon, dass die tschechoslowakischen Ingenieure ein Heckmotorauto mit Heckantrieb favorisierten, eine Konfiguration, die bei Skoda eine Tradition hatte, aber schon zu der Zeit als überholt galt. Die DDR-Fachleute wollten ein Auto mit Frontmotor und Frontantrieb. Sie setzten sich schließlich durch.

In den ersten Versuchsfahrzeugen war der Motor, ein 1,1-Liter-Vierzylinder-Viertakter mit 45 PS Leistung von Skoda, dann sogar vor der Vorderachse platziert. Während in Zwickau (Trabant) und Eisenach (Wartburg) hauseigene Formgestalter sich an die Karosseriekonzeption machten, engagierte Skoda das italienische Designbüro Giugiaro, das Entwürfe für drei Varianten - Limousine, Dreitürer, Kombi - ablieferte. Ab 1976 sollte das RGW-Auto gefertigt werden, zusammengerechnet war eine Jahresproduktion von rund 600.000 Fahrzeugen geplant.

Preisabfragezeitpunkt:

06.06.2019, 13:31 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE Jürgen Pander

Einmalig!: Die skurrilsten Concept Cars Verlag: Delius Klasing Seiten: 176 Preis: EUR 29,90

Tatsächlich gebaut wurde kein einziges Serienmodell. Denn bereits im April 1973 wurde das Projekt von den politischen Gremien als "nicht entscheidungsreif" qualifiziert. Vermutlich scheiterten die hochfliegenden Pläne an Finanzierungsschwierigkeiten. In der DDR herrschte Stillschweigen über den Fehlschlag. Offiziell war ohnehin nichts passiert, denn in den Fünfjahresplänen von 1971 und 1976 fehlten die Planzahlen zur Pkw-Produktion.

Mutlos in die Sackgasse

Obwohl das RGW-Auto tot war, lebte es in mannigfacher Form weiter. Skoda baute weiterhin Prototypen, aus denen schlussendlich in den Achtzigerjahren das Serienmodell Skoda Favorit hervorging. Auch in der DDR wurde, teilweise noch immer in losem Verbund mit Skoda-Ingenieuren, auf Basis des RGW-Autos weiter konstruiert. So entstand das Projekt P 610, bei dem abermals die Autowerke in Zwickau und Eisenach zusammenarbeiteten. Doch 1979 beendete das Politbüro auch diese Neuentwicklungen endgültig.

Was blieb, waren die altbekannten Typen Wartburg 353 und Trabant 601, zwei konzeptionell überholte Autos, die stets nur die allernotwendigsten Auffrischungen erhielten - immerhin gab es ja die vielversprechenden Entwicklungsprojekte wie das RGW-Auto. Als diese dann endgültig gestrichen wurden, war die DDR-Autoindustrie bereits in einen Rückstand geraten, der sich nicht mehr aufholen ließ.

Wie die Autogeschichte hätte aussehen können, wäre aus dem RGW-Auto etwas geworden, lässt sich kaum abschätzen. Immerhin gibt es noch ein paar Anschauungsobjekte aus den Siebzigerjahren. Die überlebenden Prototypen des sozialistischen Fahrzeugbaus jener Ära stehen heute im Skoda-Museum im tschechischen Mladá Boleslav und im August Horch Museum in Zwickau.