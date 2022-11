In Deutschland lief und lief der VW Käfer, in Frankreich der Citroën 2CV, in Italien der Fiat Cinquecento und in Großbritannien der Morris Minor, später der Austin Mini. Allesamt Volksautos, die sich millionenfach verkauften. Die japanische Regierung plante etwas Ähnliches und verkündete 1955 ein Konzept für ein sogenanntes Nationalfahrzeug. Es dauerte ein paar Jahre, dann erschien so ein Auto: der Toyota Publica im Jahr 1961. Ein Kleinwagen mit zwei Türen, Platz für vier Insassen und robuster Technik. Doch einer der Toyota-Ingenieure, der ehemalige Flugzeugkonstrukteur Tatsuo Hasegawa, dachte schon weiter.