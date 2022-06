Kette, Schlauch, Bremsen So reparieren Sie Ihr Fahrrad einfach selbst

Auf einen Termin in der Werkstatt warten viele Radfahrer wochenlang. Die Alternative: Selbermachen – das ist in vielen Fällen gar nicht so kompliziert und spart Geld. Zwei Fachleute erklären, worauf es ankommt.