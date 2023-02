Bei dem großen Angebot an Fahrradschlössern fällt die Entscheidung nicht leicht. Zwar geben Hersteller auf Skalen an, wie sicher das jeweilige Schloss sein soll, doch vergleichbar sind diese Einschätzungen kaum. »Manche Sicherheitsskalen haben 15 Stufen, andere 10, wieder andere nur 6«, heißt es in der Analyse. »Wie sie also lautet, die ›Nummer sicher‹, ist weder standardisiert noch nachvollziehbar.«