Fahrradwege im Winter Verschwendet die Politik Milliarden für ein Schönwetter-Verkehrsmittel?

In den Ausbau von Radwegen fließt viel Geld. Doch in der dunklen Jahreszeit radelt kaum jemand – so zumindest eine landläufige Vermutung. Ist das Geld also schlecht angelegt? Der Faktencheck.