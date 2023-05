FDP will auch Sonntagsverkauf und Schluss mit Bonpflicht

Mit Verweis auf das Klima hat Bremen zum 1. April die »Brötchentaste« abgeschafft. Im Gegensatz zu Mobilitätssenatorin Maike Schaefer hat SPD-Bürgermeister Andreas Bovenschulte erklärt, die Entscheidung nach der Wahl am kommenden Sonntag rückgängig machen zu wollen. Auch in Hannover wird über die erst 2019 eingeführte Option zum Gratisparken debattiert. In München fordert die oppositionelle CSU eine »Semmeltaste«, Hamburg oder Frankfurt am Main beendeten das Experiment schon vor Jahren.

Die FDP zielt mit ihrem Vorstoß vor allem auf den Einzelhandel, der durch eine »ideologische Verkehrspolitik« bedroht sei. Neben bequem vor der Ladentür parkender Kundschaft will sie auch mehr Sonntagsöffnungen ermöglichen. »Damit das Geschäft nicht dem Onlinehandel überlassen wird, sollte geprüft werden, welche Anpassungen notwendig sind, um mehr Sonntagsöffnungen und damit mehr Einkaufserlebnisse auch am Sonntag zu ermöglichen«, zitierte die »Bild« aus dem Entwurf. Geschäfte sollten aber auch weiterhin selbst entscheiden, ob sie am Sonntag öffnen wollten.