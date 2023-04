Doch bei einem wachsenden Teil der Bevölkerung kommen die Liberalen mit ihrem Agieren offenbar gut an, zeigen Umfragen des Meinungsforschungsinstituts Civey für den SPIEGEL. Auf die Frage, welche Partei die beste Verkehrspolitik mache, antworteten in den vergangenen Monaten immer mehr Befragte: die FDP. Lag die Zustimmung zur liberalen Verkehrspolitik Mitte Januar noch bei elf Prozent, stieg sie bis Mitte April auf 15 Prozent an. Das mag dazu beigetragen haben, dass sich die Liberalen vor ihrem Parteitag in der Sonntagsfrage von gut fünf Prozent in Richtung sieben Prozent verbessert haben.