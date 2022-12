An diesem Mittwoch lud die Bundesregierung erstmals mehr als 160 Organisationen zum sogenannten Infrastrukturdialog. Umweltgruppen wie der Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland (BUND) äußern Zweifel, »ob ein echter Dialog überhaupt möglich ist«. Aus ihrer Sicht müsste zuerst der noch von der vorletzten Bundesregierung stammende Bundesverkehrswegeplan 2030 überprüft werden. In der Ampelkoalition scheint sich hingegen die Auffassung durchzusetzen, den alten Plan nicht mehr antasten und nur für den kommenden Verkehrswegeplan bis 2040 neue Prioritäten wie den Klimaschutz setzen zu wollen. So würden umstrittene Autobahnprojekte wie die A100 in Berlin oder die A20 in Schleswig-Holstein und Niedersachsen weiter zum »vordringlichen Bedarf« zählen. Diese Bauten, in früheren Zeiten beschlossen, ließen sich daher mit dem neuen Gesetz noch beschleunigen. Stünden sie hingegen unter dem Vorbehalt eines Klimachecks, würden sie wohl gestoppt.