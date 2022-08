Die letzten Renneinsätze bestritt der Ferrari 410 Sport Spider 1959, im Jahr darauf verkaufte John Edgar das Auto an Luigi Chinetti. Es folgten weitere Besitzerwechsel, unter anderem gehörte das Auto dem Hotel-Unternehmer Bill Marriott. Während dieser Zeit erfolgten auch zwei groß angelegte Restaurierungen, in enger Kooperation mit Ferrari. Nach wie vor befindet sich der Wagen weitgehend in Originalzustand. 2006 schließlich wurde das Auto vom jetzigen Besitzer gekauft, einem US-amerikanischen Auto-Sammler aus Colorado. Bei einer Autoshow in Kalifornien, auf der das Fahrzeug gezeigt wurde, traf Carroll Shelby sein ehemaliges Sportgerät wieder und hinterließ auf dem Aluminiumtank folgendes Zitat: »Mr. Ferrari told me that this was the best Ferrari he ever built.« (Herr Ferrari sagte mir, dies sei der beste Ferrari, den er je gebaut habe)