Design, Fahrverhalten, Antrieb – in diesen Kategorien ist der Purosangue ein Vollblut-Ferrari. Auf für sie neuen Feldern taten sich die Entwickler jedoch schwer. So sind die Platzverhältnisse, gemessen an der stolzen Länge von 4,97 Meter und trotz 3,02 Meter Radstand, vergleichsweise bescheiden. Und was hilft es, dass man die hinteren Rücklehnen umklappen kann, dann aber noch die Trennwand ausbauen und im Wagenboden verstauen muss, nur damit danach das Gepäck übers empfindliche Leder der Lehnen schubbert? Okay, die elektrisch angetriebenen, gegenläufig öffnenden Türen sind ein Blickfang und erleichtern den Einstieg. Und die beiden Einzelsitze im Fond machen schon was her, obendrein sind sie bequem.

Was den Fahrer allerdings am meisten nerven dürfte, ist das Bediensystem. Schon für die Lautstärkeregelung braucht es eine Einweisung, beim Koppeln des Smartphones benötigt man ebenfalls Hilfe und bis die Tastensperre für die überladenen Touchfelder auf dem Lenkrad deaktiviert ist, vergeht eine halbe Ewigkeit. Denn im Ringen um ein möglichst cleanes Ambiente hat Ferrari so viele Taster, Wippen und Sensorfelder auf, unter und hinter dem Lenkrad verteilt, dass jede Orientierung verloren geht. Derweil fehlt ein zentraler Touchscreen auf der Armaturentafel. Es gibt ein Digitalcockpit und einen Bildschirm vor dem Beifahrer.