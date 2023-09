Was auf den ersten Blick unscheinbar aussieht, wird als Meilenstein der Luftfahrt gehandelt. H2FLY, ein in Deutschland ansässiger Entwickler von emissionsfreien Flugzeugantrieben, absolviert im slowenischen Maribor den weltweit ersten Pilotflug eines mit Flüssigwasserstoff betriebenen Elektroflugzeugs.

Josef Kallo, Gründer und Geschäftsführer:

»Die Kombination aus dem Flüssigwasserstoffspeicher, der Brennstoffzelle, die sich hier unten befindet, und dem Elektromotor ermöglicht uns Langstreckenflüge, die unserer Meinung nach die Luftfahrt verändern können.«

Das HY4-Demonstrationsflugzeug wird durch ein wasserstoffelektrisches Brennstoffzellen-Antriebssystem und kryogenisch – also per Tieftemperaturtechnik gespeicherten Flüssigwasserstoff – angetrieben. Das ermöglicht ein deutlich geringeres Tankvolumen und damit deutlich geringeres Gewicht. Flüssiger Wasserstoff kann aus Sonnen- und Windenergie hergestellt werden – der geglückte Jungfernflug könnte ein Schritt hin zu emissionsfreien Langstreckenflügen sein

Josef Kallo, Gründer und Geschäftsführer:

»Diese Errungenschaft zeigt uns, dass es nicht nur möglich ist, mit Wasserstoff zu fliegen, was wir in den letzten Jahren hundertfach bewiesen haben, sondern auch eine große Reichweite zu erzielen. Die hohe Dichte des flüssigen Wasserstoffs gibt uns also die Möglichkeit, nicht nur emissionsfrei zu fliegen, sondern auch eine große Reichweite zu erzielen. Und das ist die Weltneuheit, die der letzte technologische Durchbruch war, den wir brauchten, um zu zeigen, dass Fliegen mit Wasserstoff machbar ist.«

Durch die Verwendung von flüssigem anstelle von gasförmigem Wasserstoff verdoppelt sich die maximale Reichweite des Flugzeugs von 750 km auf 1.500 km – genug, um etwa von Paris nach Lissabon zu fliegen. Das deutsche Unternehmen konzentriert sich nun auf die Kommerzialisierung und plant die Eröffnung eines Wasserstoff-Luftfahrtzentrums am Stuttgarter Flughafen im Jahr 2024.