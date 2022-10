Schon im Frühjahr sollen laut dem Bericht die im spanischen Valencia gefertigten Vans Galaxy und S-Max aus dem Programm fliegen. Bestellte Autos würden aber noch ausgeliefert.

Wie die BBC schreibt, wurden in den vergangenen 46 Jahren weltweit über 20 Millionen Exemplare des Modells gebaut. Seinen Anfang machte der Wagen im Zuge der Ölkrise der Siebzigerjahre, um Sprit zu sparen. Besonders in Großbritannien führte der Fiesta jahrelang die Verkaufslisten aller Automodelle an, rutschte zuletzt im Zuge des Trends zu SUV aber auf den sechsten Rang ab. In Deutschland tauchte er nicht einmal mehr in den Top 50 auf.