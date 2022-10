Im konkreten Fall ging es um den Fahrer eines SUV, der in Frankfurt am Main bei Rot in einen Kreuzungsbereich gefahren war. Das Frankfurter Amtsgericht hatte entschieden, der Fahrer müsse ein Bußgeld in Höhe von 350 Euro zahlen – während der Regelsatz wie im Bußgeldkatalog vorgesehen 200 Euro beträgt.