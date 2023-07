In diesen Wochen ist der Mainkai am Frankfurter Mainufer für den Verkehr gesperrt: Wo sonst Autos fahren, sitzen die Menschen unter Sonnenschirmen. Im Rahmen des Festivals »Sommer am Main« ist das nur vorübergehend so – doch später soll der Mainkai dauerhaft autofrei werden. Der vorbereitende Beschluss könnte in diesem Jahr in der Stadtverordnetenversammlung fallen, teilte das Mobilitätsdezernat der Stadt Frankfurt mit.