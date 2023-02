Auch Wissing möchte Milliarden für den Zugverkehr

Auch Verkehrsminister Volker Wissing will zig Milliarden in die Sanierung des Schienenverkehrs in Deutschland stecken. Jahrzehntelang wurde in dem Sektor nur gespart, nun sind Schienen, Weichen und Stellwerke marode. Unklar ist jedoch, ob er das Geld bekommen wird. (Mehr dazu lesen Sie hier .)