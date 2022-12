Bis zu 200 Euro Frankreich will Fahrgemeinschaften mit Prämien fördern

Wer Pendlerinnen und Pendler in Autos beobachtet, sieht häufig: Voll besetzt sind die Sitze nicht. Etwa 50 Millionen ungenutzte Plätze in fahrenden Autos täglich gibt es derzeit in Frankreich. Um Autofahrten klimafreundlicher und billiger zu machen, verspricht die französische Regierung nun Prämien von bis zu 200 Euro für Autofahrerinnen und Autofahrer, die Mitfahrgelegenheiten anbieten. »Das ist nicht nur gut für das Klima, sondern auch eine Antwort auf die gestiegenen Treibstoffpreise«, sagte Energieministerin Agnès Pannier-Runacher.