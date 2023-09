Freiburger Forscherinnen und Forscher haben eine dünne Solarzellenfolie für Motorhauben von Autos entwickelt. »Auf das Motorhaubenblech eines in Deutschland oft verkauften Pkw-Modells haben wir die Solarzellen aufgebracht, verschaltet und mit Folie laminiert«, so Martin Heinrich vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) in einer Mitteilung des Instituts.