Begleitpersonen müssen nicht die Eltern sein, doch ist das in den meisten Familien die Praxis. Bei den 18- und 19-Jährigen ist der Effekt durch das »begleitete Fahren« der Analyse zufolge am größten: In der Altersgruppe ist die Schadenhäufigkeit bei 18 und 19 Jahre alten Fahranfängern um 28 Prozent niedriger als bei denjenigen, die ohne Begleitperson auf dem Beifahrersitz das Fahren gleich alleinverantwortlich lernen.