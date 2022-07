Beim Ende August auslaufenden 9-Euro-Ticket würden Steuerzahler ein nicht kostendeckendes Angebot im öffentlichen Personennahverkehr finanzieren, kritisierte Lindner. »Es zahlen damit auch diejenigen, die das Angebot selbst im ländlichen Raum gar nicht nutzen können.« Das Konzept überzeuge ihn nicht. »Jedenfalls könnte der Bund es nicht bezahlen, da im Jahr 2023 die Schuldenbremse wieder eingehalten werden muss.«

SPD-Chefin Saskia Esken sieht Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) in der Pflicht. Er »und sein Ministerium müssen nun zügig mit den Ampel-Fraktionen und den Bundesländern ins Gespräch gehen und einen geeigneten Vorschlag für die Weiterentwicklung des 9-Euro-Tickets vorlegen«, sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Das 9-Euro-Ticket habe gezeigt, wie groß der Bedarf an »einfachen und kostengünstigen Angeboten« im öffentlichen Personennahverkehr sei. Wissing hatte zuletzt deutlich gemacht, dass er die Länder dabei am Zug sieht, weil der ÖPNV Ländersache sei.