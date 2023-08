Berichten von NDR 90,3 und »Hamburger Morgenpost« zufolge war das Projekt Thema auf dem Hamburger Verkehrstag, der am Montag und Dienstag stattfand. Demnach betreibt die französische Firma Egis bereits seit 2018 eine digitale Parkraumüberwachung in Paris. Damit lässt sich die Zahl der Knöllchen offenbar deutlich erhöhen: In Paris seien die Einnahmen aus Bußgeldern dank der Autos signifikant gestiegen.