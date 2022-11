Künftig haben Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer auf der Reeperbahn in Hamburg eine eigene Spur: Laut Verkehrsbehörde haben die Bauarbeiten für einen neuen Radweg stadteinwärts begonnen. Die Strecke gilt als wichtiges Verbindungsstück zwischen dem dicht besiedelten Bezirk Altona und der Innenstadt. Der 900 Meter lange Streifen mit einer Breite von 2,48 bis 3,24 Metern soll in den Kreuzungsbereichen durch rote Farbe gekennzeichnet werden. Im ersten Halbjahr 2023 solle aufbauend auf den in der Zwischenzeit gesammelten Erfahrungen auch stadtauswärts eine Fahrradspur eingerichtet werden. Damit würde die Anzahl der Spuren für Autos von vier auf zwei reduziert werden.