Eine ausführliche Betrachtung, wie Kommunen zu ihrem Preis fürs Parken kommen, lesen Sie hier: Hohe Parkgebühren sind okay – Sozialrabatte aber nicht

Die Deutsche Umwelthilfe hat unlängst gefordert, in den Städten deutlich höhere Parkgebühren zu verlangen. »Wer durchschnittlich zwölf Quadratmeter öffentlichen Raum in Anspruch nimmt, sollte dafür auch eine angemessene Gebühr entrichten – und das nicht nur in der Innenstadt«, begründet Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch den Vorstoß.

Konsequent regt die Umwelthilfe eine flächendeckende Parkraumbewirtschaftung in allen Städten und Gemeinden an, was das Ende für kostenloses Parken im öffentlichen Raum bedeuten würde.