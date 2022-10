Personalmangel und ein hohes Aufkommen an Warenströmen fordern die Logistik-Branche heraus – autonomes Fahren soll dafür eine Lösung sein. »Hamburg wird erste Teststadt für autonome Lkw in Europa«, hieß es in einer Mitteilung der Verkehrsbehörde vom Mittwoch. Die Fahrzeuge sollten selbstständig von der Autobahn zum Terminalgelände im Hafen steuern. Das Projekt werde mit einem Zuschuss von 23 Millionen Euro durch die Europäische Union gefördert.