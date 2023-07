Die Bundesregierung plant in mehreren Verkehrsbereichen mit deutlich geringeren Ausgaben – was für große Kritik sorgt. Empört zeigte sich der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), er sieht die Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans in Gefahr. Das Bundeskabinett verabschiedete am Mittwoch einen Entwurf des Haushalts für 2024.