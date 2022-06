In Hessen ist ein Elektroauto zunächst in Flammen aufgegangen und hat dann ein Zweifamilienhaus in Brand gesetzt. Der Vorfall ereignete sich in Neuhof in der Nähe von Fulda in der Nacht zu Sonntag. Aus noch ungeklärter Ursache sei der Wagen, der in einer Garage neben dem Haus geparkt war, zunächst in Flammen aufgegangen. Die Hausbewohner und Nachbarn seien durch einen lauten Knall geweckt worden, teilte die Polizei mit.