Mit dem Hyperloop sollen Passagiere in ferner Zukunft mit rund 900 km/h durch weitgehend luftleere Röhren reisen – und das klimaneutral. In Ottobrunn bei München wird die Rohrpost-Technik für Menschen nun an Europas erster vollständig für den Passagierbetrieb zertifizierten Teststrecke weiterentwickelt. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach bei der Eröffnung am Mittwoch von »Superpotenzial«. Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) sagte, jede große Idee habe einmal klein angefangen – in diesem Falle: kurz.