Da ist aber noch Luft nach oben.

Stimmt. Aber jetzt pass mal auf.

Da stimmt die Aerodynamik schon eher.

Und Aerodynamik ist das perfekte Stichwort. Denn um die geht es auch bei dem Auto, mit dem wir uns heute beschäftigen. Es ist eines der windschlüpfigsten Modelle überhaupt. Und: Es ist ein Elektroauto. Und das passt gut, denn bei Elektroautos gilt ja besonders: Je besser die Aerodynamik, desto länger und größer die Reichweite.

Wir drehen eine Runde mit dem Hyundai Ioniq 6.

Ein neues Elektroauto, das bedeutet meist: Ein neues Elektro-SUV. Und selbst, wer in Physik eine Niete war, der ahnt, dass das nicht besonders clever ist. Denn SUVs sind üblicherweise groß, schwer und sie ragen hoch auf. Elektroautos hingegen sollten am besten möglichst leicht, kompakt und geduckt sein. Allein schon aus Gründen der Energieeffizienz.

Nun kann man es machen, wie oft in der Industrie. Man baut ein noch größeres Elektro-SUV mit einem noch schwereren und noch größeren Akku. Oder man macht es wie Hyundai. Man baut ein Familienauto, vollwertig und macht das Design möglichst geschmeidig, glatt und einer Limousine ähnlich.

Chefdesigner Sang Yup Lee nennt dieses Design Streamlinerdesign und das hat zur Folge, dass dieser Wagen einen Luftwiderstand Spy-Wert von 0,21 hat. Das ist ziemlich herausragend für Serienautos. Lediglich der Mercedes EQS ist mit einem Wert von 0,20 noch einen Tick windschlüpfriger.

Schauen wir uns mal ein paar Details an, die dieses Auto so glatt und geschmeidig durch den Fahrtwind gleiten lassen. Da ist zunächst mal natürlich diese rundlich geduckte limousinenhafte Gesamtform, inklusive versenkbarer Türgriffe dann, wenn es losgeht. Dann haben wir hier diese Kunststofflippe, die den Radkasten enger macht und damit den Luftstrom hier verwirbelungsfrei an der Seite entlanggleitet.

Dazu beitragen übrigens auch diese nahezu vollkommen geschlossenen Felgen. Und dann haben wir am Heck noch die sogenannten Winglets, das heißt die leicht nach unten gebogenen Enden des Spoilers, die den Abstand verkürzen und unerwünschte Wirbel so verhindern.

Diese Luftwirbel sind nämlich unerwünscht bei Aerodynamikern. Denn sie hemmen den Vortrieb und kosten Energie.

Insgesamt wirkt der Wagen von außen kleiner, als er tatsächlich ist. Die Maße: das Auto ist 4,85 m lang, 1,88 m breit und 1,50 m hoch. Und dieses Design, wenn man es anschaut, man kann es sofort klasse finden. Man kann aber auch ziemlich irritiert sein, es irgendwie komisch finden. Die Fachwelt jedenfalls ist hingerissen. Bei den World Car Awards zum Beispiel erhielt dieses Auto den Preis für das Design des Jahres 2023.

Viel Lob für das Äußere also. Wir gucken aber jetzt mal nach drinnen. Und vor allen Dingen schauen wir, wie sich die Aerodynamik aufs Fahren auswirkt.

Das Erste, was im Ioniq 6 beim Fahren auffällt, ist die Ruhe, mit der das Auto unterwegs ist. Klar, die meisten Elektroautos fahren ruhiger als Verbrenner, aber der Ioniq 6 fährt ruhiger als die meisten Elektroautos.

Das liegt am schon beschriebenen aerodynamisch günstigen Design. Es liegt aber auch an dem Top-Ausstattungspaket, mit dem unser Testauto bestückt ist. Dieses Ausstattungspaket kostet 11.300 € extra. Also ganz schön viel. Es enthält aber auch Akustikglas rundum. Ruhiges Dahingleiten ist also die Paradedisziplin dieses Autos. Wobei die meisten wahrscheinlich eher daran interessiert sind, dass diese windschlüpfige Form für hohe Reichweite sorgt. Im Fall des Ioniq 6 liegt die WLTP Reichweite bei 614 Kilometern und der Durchschnittsverbrauch bei 14,3 Kilowattstunden je 100 Kilometer. Und der ist auch durchaus erreichbar, wie hier unser Tagesanzeiger von 14,4 Kilowattstunden zeigt.

Normal sind für Autos dieses Kalibers durchaus 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Hyundai bietet den Ioniq 6 mit zwei unterschiedlichen Akkus an und mit drei unterschiedlichen Antrieben. Wir fahren den großen Akku und die mittlere E-Maschine. Diese E-Maschine sitzt im Heck, treibt die Hinterräder an, leistet 168 kW oder 229 PS, entwickelt ein maximales Drehmoment von 350 Newtonmetern und die macht den Wagen 185 km/h schnell. So viel zu den technischen Daten. Wir halten jetzt an, um uns den Innenraum genauer anzuschauen.

Schauen wir uns jetzt noch mal in Ruhe und im Stand den Innenraum an! Außen glatt, innen mal so, mal so könnte man über den Ioniq 6 sagen. Beispielsweise diese Türverkleidung hier, die sind radikal schlicht gestaltet. Dafür wiederum wandern etliche Knöpfe hier auf die Mittelkonsole. Die ist ziemlich gefüllt. Nämlich Knöpfe, wie zum Beispiel für die Fensterheber oder für die Türverriegelung, die normalerweise in den Türen zu finden sind.

Und dieses Hin und Her ist ganz typisch für den Ioniq 6. Das gilt auch einerseits Digitalisierung. Na klar, hier ein Digital-Cockpit, 12,2 Zoll (ca. 31 cm) groß und ebenso groß daneben ein Touchscreen für die Bedienung der meisten Funktionen. Allerdings mit ziemlich verästelten Menüs. Und es ist nicht ganz so einfach, sich da zurechtzufinden.

Zugleich gibt es noch eine ganze Reihe Sondertasten für andere Funktionen, beispielsweise hier unten noch mal separat die Klima-Bedienung und dann physische Tasten. Ganz klassisch hier ein Lautstärkeregler oder aber hier die Wippen für die Einstellungen der Rekuperation oder auch hier den Knopf, um die Fahrmodie zu wechseln.

Und, das ist ganz interessant. Hier auf dem Pralltopf des Lenkrads, da gibt es nicht wie üblich das Markenlogo zu sehen, sondern vier Lichtpixel. Die ändern die Farbe, je nachdem, welche Funktion man gerade auslöst. Beispielsweise ändern sie die Farbe, wenn man die Fahr-Modi einstellt, Sport oder Eco oder den Normalmodus. Sie zeigen aber auch beim Laden den Ladestand des Akkus an oder sie werfen beim Rückwärtsfahren Rotlicht als Warnung für den Fahrer und als Warnung für besondere Aufmerksamkeit. So viel zu hier drinnen. Jetzt schauen wir dem Auto mal unter die Klappen.

Ein kurzer Blick unter die vordere Haube und hier gibt es einen Frunk zu sehen, also einen Frontkofferraum. 45 Liter passen hier rein. Der Blick in den Fond zeigt: feudale Platzverhältnisse. Insbesondere der Knieraum ist wirklich großzügig. Mit der Kopffreiheit ist es nicht ganz so doll bestellt, aber wenn man so groß ist wie ich – 1,82 – sitzt man hier hinten auch sehr anständig.

Noch der Blick in den Kofferraum. Drei Dinge fallen auf: die Ladeklappe ist relativ klein, die Ladeluke natürlich auch und das Ladevolumen ebenso. 401 Liter passen in den Kofferraum. Man kann ihn erweitern durch das Umklappen der Rücksitzlehnen. Wie groß das Fassungsvermögen dann ist, hat Hyundai noch nicht bekannt gegeben. Aber die Rücksitzlehnen lassen sich auch von hier hinten mit diesem und mit diesem Hebel entriegeln.

Über diese Buchse hier wird der Lithium-Ionen-Akku geladen, der fast 77,4 Kilowattstunden. Geladen werden kann mit bis zu 11 Kilowatt Wechselstrom und bis zu 240 Kilowatt Gleichstrom. Das ist eine ganze Menge und dazu kommt, dass der Ioniq 6 mit einer 800 Volt Technologie arbeitet. Das heißt, das Laden wird nochmals beschleunigt. Von 20 auf 80 % Akkustand dauert es lediglich 20 Minuten an einer Ladesäule unter optimalen Bedingungen.

Wir müssen noch nicht laden, wir drehen noch eine Runde.

Der Ioniq 6 ist ein Auto, zu dem man sofort eine Meinung hat. Das liegt natürlich am Design. Die einen schwärmen davon, die anderen finden es furchtbar. Aber der Aerodynamik ist das egal. Die ist bei dem Wagen herausragend und sie sorgt dafür, dass diese Limousine besonders effizient ist und der Elektroantrieb hier ziemlich sinnvoll.

Gut gefallen uns an dem Wagen: das unverwechselbare Design, die hohe Reichweite und die schnelle Lademöglichkeit. Minuspunkte sind die verschachtelten Bedienmenüs, der kleine Kofferraum und die teuren Ausstattungsoptionen.

Was kostet das Ganze hier?

Den Ioniq 6 gibt es ab 43.900 € und unser Testwagen mit der großen Batterie und der Topausstattung, der kostet 60.890 €. Apropos große Zahlen, bei denen man erst mal schlucken muss. Weißt du, wie der aktuelle Rekord für Papierflieger liegt?

Keine Ahnung.

Bei mehr als 77 Metern. Da kann ich meine gleich zum Altpapier bringen.

Wahrscheinlich.