IAA in München Klimaschützer planen Proteste gegen Automesse

Tatsächlich hat vor allem in Deutschland die Begeisterung für E-Autos deutlich an Schwung verloren, was unter anderem an geringeren staatlichen Zuschüssen liegen dürfte, aber auch an langen Lieferzeiten und der hohen Inflation. Der Marktanteil von E-Autos bei den Neuzulassungen in Deutschland dürfte nach Ansicht von Branchenexperten im kommenden Jahr stark zurückgehen. Die Unternehmensberatung Deloitte erwartet 2024 einen Einbruch beim E-Auto-Absatz in Deutschland um ein Drittel. Statt der angestrebten 15 Millionen E-Autos seien 2030 wahrscheinlich nur 11,7 Millionen in Deutschland unterwegs.

Auch bei Volkswagen, deren Chef angekündigt hatte, die Marke bis 2033 in Europa zur reinen E-Marke umzuwandeln, kommen die großen IAA-Neuheiten vor allem aus der Verbrennerwelt. Gezeigt werden soll eine neue Generation des Passat und ein Tiguan. Einen Widerspruch zu seiner E-Offensive sieht der VW-Chef darin nicht: »Wir haben immer gesagt, dass effiziente Verbrenner in der Transformation weiterhin eine wichtige Rolle spielen.«