Er ist so etwas wie die konservative Konstante in einer Autowelt im Umbruch. Denn unter all die vielen neuen E-Modelle mit Raumschiffdesign und Kino-Cockpit mischt sich in München ein neuer VW Passat, ganz klassisch als Kombi mit Benzin- und ja: auch mit TDI-Motoren. Ist er doch die ultimative Familienkutsche, der favorisierte Firmenwagen und der König der Kilometerfresser. Der Wagen bietet deutlich mehr Platz. So wächst der Kombi in Radstand und Länge und streckt sich nun auf 4,92 Meter, sodass der Kofferraum bis zu 1920 Liter fasst. Aber nur, weil auch der neue Passat so sein will wie die immerhin gut 30 Millionen Mal verkauften Vorgänger aus acht Generationen und 50 Jahren, verschließt er sich nicht der Zukunft. Innen gibt es natürlich ein digitales Cockpit, das aber sehr viel besser zu bedienen ist als bei Golf oder ID.3 und unter der Haube zwei deutlich verbesserte Plug-in-Hybriden: mit einer Batterie für gute 100 Kilometer und erstmals auch mit Schnellladefunktion.