So sehen die ICE-Sitze der Zukunft aus. Die Deutsche Bahn hat das neue Design am Mittwoch vorgestellt. Die Reisenden sollten sich »bei 300 km/h so wohlfühlen wie im eigenen Wohnzimmer«, sagte Bahn-Chef Richard Lutz. Und auch die Initiative »Pro Bahn« lobte den »großen Fortschritt«. Die Wünsche von Kundinnen und Kunden hätten sich im Wettbewerb durchgesetzt. Die 2. Klasse ist in Blautönen gehalten.