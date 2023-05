Falsch abgebogen ICE verfährt sich auf dem Weg nach Berlin

Nach Bahn-Angaben war der Zug nicht lange in die falsche Richtung unterwegs: Am Bahnhof Schandelah bei Braunschweig habe der Zug gehalten und das Fahrpersonal sei vom vorderen Kopf des Zuges in den hinteren gestiegen – der dadurch der vordere auf dem Weg zurück Richtung Braunschweig geworden sei. Schließlich sei es wieder auf die reguläre Strecke nach Berlin gegangen.

Im Zug selbst scheint der Vorfall eher mit Belustigung aufgenommen worden zu sein. »Die wenigen Passagiere haben das mit einem Schmunzeln und ein paar lustigen Sprüchen quittiert«, berichtete der NDR-Reporter.