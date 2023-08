In Deutschland besteht keine Helmpflicht für Radfahrerinnen und Radfahrer. Ein Helm könne aber bei einem Sturz vor vielen Kopfverletzungen schützen, heißt es etwa beim ADAC. Gegen eine Pflicht bringen Kritiker etwa an, dass die meisten Menschen dies wohl nicht akzeptieren und ihr Fahrrad eher stehen lassen würden – was dem Trend hin zu mehr Radverkehr entgegenstehen würde (lesen Sie hier ein Interview mit dem Präsidenten des Deutschen Verkehrsgerichtstags, Ansgar Staudinger).