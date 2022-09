Wie in Deutschland so ist die Pkw-Dichte auch in allen anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) im Zehnjahresvergleich gestiegen. Unter den 27 Mitgliedern lag Deutschland zuletzt auf Platz acht der Staaten. Die Spitzenplätze belegen Luxemburg (682), Italien (670) und Polen (664). Am niedrigsten war die Pkw-Dichte in Rumänien (379), Lettland (390) und Ungarn (403).