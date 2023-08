Wenn zwei Autos mit jeweils 100 Km/h aufeinanderprallen, dann bleibt nicht viel übrig. Dieser spektakuläre Crashtest hat einen ernsten Hintergrund. Dafür zurück an den Anfang. Geisterfahrer sind ein Horrorszenario für alle Verkehrsteilnehmer. Die Datenlage für Geisterfahrten auf der Autobahn ist gering. Deshalb hat die Unfallforschung der Versicherer Schadensakten, Unfallinformationen der Polizei und Medienberichte ausgewertet, um jetzt eine neue Studie zu veröffentlichen – präsentiert im Rahmen dieser Demonstration in Münster.

Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer:

»Also wir haben jetzt zum ersten Mal in die Tiefe reinschauen können. Das war auch unsere Absicht. Und wir sehen in mehr als 50 % der Fälle tatsächlich irgendein Versehen. In den meisten Fällen an der Unfallstelle oder eben auch an der Raststätte, wo man dann falsch auffährt. Was überraschend war und tatsächlich auch verstörend ist, dass in fast 40 % der Fälle wir ein bewusstes Manöver hatten. Also in gut einem Drittel jemanden, der im fließenden Verkehr wendet.«

Bei fast der Hälfte der rund 220 untersuchten Fälle der Studie sind die Geisterfahrer älter als 75 Jahre. Bei den Senioren spiele oft Verwirrtheit und Demenz eine Rolle, während bei den jungen Geisterfahrern Alkohol am Steuer, Selbsttötungsabsichten oder die Flucht vor der Polizei der Auslöser seien, so die Studie. Doch in vielerlei Hinsicht ist die Datenlage schwierig.

Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer:

»Tatsächlich wissen wir gar nichts über die Zahl, weil die amtliche Statistik bedauerlicherweise nur alle falschen Fahrten auf allen möglichen Straßen zusammen erfasst. Uns geht es hier aber um die Autobahn und da wissen wir die Jahreszahl überhaupt nicht. Und im Übrigen wird sie auch schwanken. Sie sagt uns also nicht so wahnsinnig viel. Uns war es wichtig, in die Details des Unfalls reinzuschauen.«

Für die Prävention von Geisterfahrern auf der Autobahn hält Brockmann von Warnschildern wenig und setzt seine Hoffnungen langfristig in automatisierte Fahrfunktionen, die das Auto selbst zum Stillstand bringen, wenn es auf dem Weg in den Gegenverkehr ist. Außerdem stecke in einem Warnsystem durch Apps viel Potenzial, das ergänzend zu Radiomeldungen genutzt werden kann. Ein solches System ist bereits auf dem Markt, flächendeckend genutzt werden sie bisher aber nicht.