Die DSR/X vom amerikanischen Hersteller Zero ist nach der Energica Experia der zweite »Green Long Range Tourer« auf dem Markt. Die großen E-Bikes wagen sich inzwischen also in die Gefilde der zweirädrigen SUV mit leichtem Offroad-Anspruch. Der luftgekühlte Elektromotor der DSR/X leistet 225 Nm und bringt eine Höchstleistung von 100 PS bei 3650 /min. Das Motorrad ist auf eine Geschwindigkeit von 180 km/h begrenzt.

Zero hat einen Lader mit 6,6 kW Leistung für Säulen oder Wallbox an Bord, optional kann die Ladeleistung auf 12,6 kW nachgerüstet werden. Zeit für eine Vollladung dann: 90 Minuten. Eine realistische Reichweite bei entspannter Fahrt auf der Landstraße wird wohl bei 150 Kilometer liegen. Das Gewicht der DSR/X, die in Sachen Ausstattung mit aktuellen Großenduros mithalten kann, liegt trotz massivem Batterieblock im Gitterrohrrahmen bei 247 Kilo – fünf Kilo weniger als die maximale Zuladung.

Das Zubehör ist opulent; so bietet Zero einen Powertank mit zusätzlich 3,6 kWh Batteriekapazität an. Lieferbar ist die DSR/X ab sofort zum Basispreis von 26.550 Euro.