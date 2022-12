Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Johannes Vogel hat eine bessere Fahrradinfrastruktur in Städten mit einer klaren Trennung von Auto- und Radverkehr gefordert, damit mehr Menschen künftig das Auto stehen lassen. Es benötige eine »bauliche Trennung«, forderte er in einem Gastbeitrag im »Tagesspiegel«. »Viel zu lange wurden Fahrradwege an die Straße gepresst oder gleich über Bürgersteige geführt«, erklärte Vogel. Eine Folge davon seien Unfälle.