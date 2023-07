Das neue Auto einfach online anmelden, den digitalen Bescheid speichern und losfahren: Die erleichterte digitale Kfz-Zulassung, die ab 1. September in Kraft tritt, soll Bürgern und Händlern den Gang zur Zulassungsstelle ersparen. Und noch dazu viel Geld: 30 Millionen Euro im Jahr würden sie die Maßnahme jeweils sparen, so steht es in einer internen Schätzung des Bundesverkehrsministeriums, über die nun die »Frankfurter Allgemeine« berichtet.