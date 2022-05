Umso größer fielen die Unterschiede im Labor beim Dauerbelastungstest aus. »An der Tretkurbel des Woom-Rads bildeten sich wiederholt Risse, beim Modell von Winora riss die Sattelklemmung«, heißt es im Warentest-Bericht. Fünf der zwölf Räder wurden deshalb als mangelhaft in »Sicherheit und Haltbarkeit« eingestuft, also auch das teure, leichte Modell.

Probleme gab es bei einigen Rädern mit Schadstoffen, was aber kaum in die Gesamtnote einfloss: In Sattelbezügen wurde der Weichmacher DPHP gefunden, der nicht verboten ist, in Kinderprodukten aber möglichst nicht eingesetzt werden soll. Ein akutes Risiko bestehe nicht, so der Test – aber die anderen Modelle zeigten, dass solche Stoffe verzichtbar sind.

Darunter sind die drei besten, mit »gut« bewerteten Fahrräder: das Puky Skyride 20-3 Alu Light – ein Auslaufmodell –, das Cube Kid 200 Street und das City Bike 20 Zoll D4 Rock, ausgerechnet das billigste Rad im Test.